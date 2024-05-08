Одесский бизнесмен Андрей Ставницер: 79 лет мы учили какой-то не тот урок

Совладелец портовой компании ТИС, украинский бизнесмен Андрей Ставницер в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне высказал мнение о том, что «человечество всё же не способно делать выводы из чужого опыта, а только из своего и только лет на 70 — не дольше».

Своими мысли по поводу итогов Второй мировой войны Андрей Ставницер поделился на странице в Facebook.

«79 лет назад Германия подписала капитуляцию, через восемь дней после самоубийства Гитлера в его бункере. Десятки миллионов смертей обрели пусть неравноценный, но хоть какой-то смысл. Появилось ощущение, что человечество всё же не безумно, хотя Советский Союз это ощущение быстро развеял. Этот день в мире называют VE Day – Victory in Europe Day.

79 лет спустя ещё один бункер всё ещё имеет хозяина. Самые прогрессивные университеты мира вынуждены вызывать в кампусы чуть ли не армии, чтобы прекратить антисемитские протесты. В ООН заседают россияне», — написал Ставницер.

Одесский бизнесмен отметил, что «VE Day в стране, которая понесла от войны просто запредельные потери в людях, экономике, шансах на нормальное будущее, превратили в шабаш зомби. Вчера зомби наблюдали по телевизору (инаугурация Путина, — ред.), как их надежду пожить свободно узурпировали ещё как минимум на 6 лет. Они же с интересом разглядывали аква-дискотеку и трон во дворце своего предводителя, трон ценой в три детских больницы. И аплодировали».

По мнению Ставницера, «в Twitter (Х) вовсю ведётся Третья мировая, политики играют в выборы, будто они бессмертны, Украина борется, под шум предложений со всего мира наконец-то сдаться и сменить эту картинку в Instagram, надоело».

«Одесса почти привыкла к обстрелам. Дикая атака на Трассу здоровья, со шрапнелью, чтобы убить побольше «живой силы», уже пугает не так сильно, как два года назад пугали другие атаки. Ветер с моря треплет ошмётки обгоревшего дотла отеля на центральной набережной города. Люди устали бояться, устали злиться, устали плакать. Похоже, что-то пошло не туда. 79 лет мы учили какой-то не тот урок, как-то недостаточно глубоко, с неправильными учителями. Похоже, человечество всё же не способно делать выводы из чужого опыта, только из своего и только лет на 70, не дольше», — считает Ставницер.

Резюмируя сказанное, Андрей Ставницер сказал: «Украинцы сегодня, похоже, трезвее и адекватнее всего мира. Поневоле, но мы видим происходящее без рамочки «потенциально неприемлемый контент». Поэтому мы однозначно говорим «никогда снова». Хватит ли нашего голоса на всех?».

Одесса News знакомила своих читателей с мнением Андрея Ставницера, что «если враг ступит на землю Одессы, то в него будет стрелять каждый одессит».

Фото: Андрей Ставницер/Facebook

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