В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Журавель, светлая ему память

30 декабря 2022 года во время боя на Бахмутском направлении в Донецкой области погиб житель Одесской области Журавель Юрий Павлович 1965 года рождения из Плахтиевки.

Как сообщает пресс-служба Плахтиевской объединённой территориальной громады, Юрий погиб во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Курдюмовка.

Жители Плахтиевской громады встретили своего земляка 4 января «живым коридором».

Как сообщала Одесса News, в Одессе провели в последний путь помощника гранатомётчика солдата 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Андрея Павлова и водителя стрелкового взвода 126-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины Алексея Яровенко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Плахтиевская громада/Facebook

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