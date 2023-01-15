В бою за Украину погибли 2 одессита — Андрей Павлов и Алексей Яровенко, светлая память

Десятки людей пришли почтить память помощника гранатомётчика солдата 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Андрея Павлова и водителя стрелкового взвода 126-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины Алексея Яровенко.

Об этом сообщает Думская.

Одесситы погибли на разных участках фронта: Андрей сдерживал атаки неприятеля под Бахмутом, Алексей освобождал Херсонскую область, а в мирное время был известным зоозащитником и кинологом.

«Алексей стоял у истоков создания зоозащитного движения в Одессе, – рассказала волонтёр Яна Титаренко. – Ему можно было позвонить в любое время, даже ночью и сказать, что потерялась собака и он всегда откликался, выезжал и помогал. Алексей спасал не только собак, но и диких животных и приютил дома спасённого волка».

По словам волонтёра, Алексей всегда занимал активную жизненную позицию и поэтому не мог не встать на защиту страны.

«К сожалению, сегодня погибают лучшие, – отметил боец 126-й бригады ТРО Сергей Варламов. – Эти люди должны были строить новую страну, лечить людей, создавать рабочие места, руководить успешными проектами. Путин рассчитывал, что победит армию, а народ сдастся. Но это народная война против агрессора».

После прощания гробы накрыли украинскими флагами и отправили в последний путь к местам захоронения.

Как сообщала Одесса News, 29 декабря 2022 года во время боя на Бахмутском направлении в Донецкой области погиб 52-летний военнослужащий Василий Шушман из села Выгода Одесского района.

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Фото: Думская

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