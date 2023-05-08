8 мая, в День памяти и примирения, в Одессе почтили память погибших в годы Второй мировой войны.

И.о.главы Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков, председатель облсовета Григорий Диденко, Одесский городской голова Геннадий Труханов приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу в Одессе.

К мероприятию присоединились военнослужащие, представители полиции, духовенства, депутаты областного и городского советов.

«Современная Украина снова стала территорией борьбы за родную землю и человеческие ценности. Мужество и сила наших защитников, вера, сплочённость и единство украинского народа, умноженные на поддержку демократических стран, ведут Украину к Победе!» – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов при возложении цветов к памятнику Неизвестного матроса.

Как сообщала Одесса News, 8 и 9 мая в Одесской области усилят меры безопасности. Правоохранители будут дежурить у памятников и мемориальных комплексов. Массовые мероприятия не будут организовываться. У жителей будут проверяться документы и наличие запрещённых предметов.

Фото: «Одесса», ООГА

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