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Коммунальные службы Одессы устраняют последствия утренней ракетной атаки врага

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Утром 20 июня по Одессе была предпринята попытка ракетного удара. Силами противовоздушной обороны ракеты были уничтожены в воздухе.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, в результате утреннего сбития вражеской ракеты от взрывной волны пострадало около 80 окон. 

«Наши коммунальные службы с утра работают на месте, ликвидируют последствия атаки и проводят необходимые ремонтные работы», — добавил Одесский городской голова.

Как сообщала Одесса News, по информации Оперативного командования Юг, с берегового ракетного комплекса, расположенного во временно оккупированном Крыму, ночью 20 июня была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром – по самой Одессе.

Фото: «Одесса»

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