Почему народные средства при гайморите – зло

Гайморит – довольно распространённая болезнь. Представляет собой воспалительный процесс в носовых пазухах. Чаще всего возникает в холодное время года, на фоне простуды и дефицита витаминов.

Но также её появлению могут способствовать аденоиды, искривление носовой перегородки, аллергия и даже невылеченный кариес.

Чем опасен гайморит?

На ранней стадии воспаление в носовых пазухах напоминает обычный насморк. Позже повышается температура тела, а выделения из носа становятся более вязкими, с примесью гноя. Несмотря на то, что врачи обычно советуют пациентам принимать антибиотик при гайморите, многие игнорируют рекомендацию, полагаясь на народные методы, считая их экологичными и более безопасными для организма.

В реальности большинство народных методов только способствуют переходу болезни из острой в хроническую форму, которую вылечить намного тяжелее. Кроме того, если воспаление не лечить или лечить неправильно, оно может вызывать серьёзные осложнения:

воспаление тройничного нерва;

менингит;

проникновение инфекции в кровоток и распространение по всему организму;

потерю обоняния.

Люди с хроническим гайморитом более склонны к простудным и вирусным заболеваниям, так как их иммунитет ослаблен воспалением. Они часто страдают сильными головными болями.

Как правильно лечить воспаление носовых пазух?

В традиционной медицине для лечения гайморита применяют комплексную терапию. В схему включают антибиотики и препараты для симптоматического лечения, например:

антигистаминные средства, если болезнь носит аллергическую природу;

антисептические и антибактериальные растворы для промывания носовых пазух;

анальгетики;

противовоспалительные из группы НПВС;

жаропонижающие.

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Применяя правильные медикаменты, улучшение состояния станет ощутимо уже спустя 2-3 недели, чего не достичь с помощью народной медицины.