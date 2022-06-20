Почему народные средства при гайморите – зло

Гайморит – довольно распространённая болезнь. Представляет собой воспалительный процесс в носовых пазухах. Чаще всего возникает в холодное время года, на фоне простуды и дефицита витаминов.
Но также её появлению могут способствовать аденоиды, искривление носовой перегородки, аллергия и даже невылеченный кариес.
Чем опасен гайморит?
На ранней стадии воспаление в носовых пазухах напоминает обычный насморк. Позже повышается температура тела, а выделения из носа становятся более вязкими, с примесью гноя. Несмотря на то, что врачи обычно советуют пациентам принимать антибиотик при гайморите, многие игнорируют рекомендацию, полагаясь на народные методы, считая их экологичными и более безопасными для организма.
В реальности большинство народных методов только способствуют переходу болезни из острой в хроническую форму, которую вылечить намного тяжелее. Кроме того, если воспаление не лечить или лечить неправильно, оно может вызывать серьёзные осложнения:
- воспаление тройничного нерва;
- менингит;
- проникновение инфекции в кровоток и распространение по всему организму;
- потерю обоняния.
Люди с хроническим гайморитом более склонны к простудным и вирусным заболеваниям, так как их иммунитет ослаблен воспалением. Они часто страдают сильными головными болями.
Как правильно лечить воспаление носовых пазух?
В традиционной медицине для лечения гайморита применяют комплексную терапию. В схему включают антибиотики и препараты для симптоматического лечения, например:
- антигистаминные средства, если болезнь носит аллергическую природу;
- антисептические и антибактериальные растворы для промывания носовых пазух;
- анальгетики;
- противовоспалительные из группы НПВС;
- жаропонижающие.
Купить антибиотики и другие препараты, используемые для лечения гайморита, сегодня можно даже не выходя из дома. Например, в интернет-аптеке Доброго дня есть все лекарственные средства для комплексной терапии воспаления носовых пазух, к тому же по очень выгодным ценам.
Применяя правильные медикаменты, улучшение состояния станет ощутимо уже спустя 2-3 недели, чего не достичь с помощью народной медицины.