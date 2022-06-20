Данилов: Война России против Украины далека от завершения

Война России против Украины далека от завершения.

Так заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью канадской газете The Globe and Mail, которое вышло 17 июня, пишет ГОРДОН.

Ситуацию на передовой Данилов назвал напряжённой и сложной. Он отметил, что не считает российскую армию слабой, так как у неё большие ресурсы и она их привела в Украину. В частности, у россиян преимущество в артиллерии и тяжёлой технике, но «наших воинов это не пугает», они держат свои позиции и время от времени контратакуют.

«Но война всё ещё продолжается, и мы далеки от её завершения», – сказал он.

Данилов также заявил, что россияне не отказались от планов завоевать всю Украину.

По его словам, самым быстрым способом положить конец конфликту было бы предоставление партнёрами Украины оружия, необходимого для победы над российской армией в полевых условиях.

Секретарь СНБО уверен, что завершением войны для Украины станет возвращение всех территорий, включая временно оккупированные в 2014 году районы Донбасса и Крым.

«Возможна ли остановка в этой войне? Может быть вариант. Но эта остановка должна быть принята нашим обществом. Если это не будет принято, общество пойдёт на войну без правительства», – сказал он.

Как информировала Одесса News, мае 2022 года Данилов заявил, что сейчас на фронте «достигнут определённый паритет», равновесие будет сдвигаться в ту или иную сторону в зависимости от поставок оружия Украине западными партнёрами.

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