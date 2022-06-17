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  4. ВМС ВСУ поразили буксир черноморского флота России с ЗРК «ТОР» на борту

ВМС ВСУ поразили буксир черноморского флота России с ЗРК «ТОР» на борту

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Военно-морские силы Вооруёенных сил Украины поразили буксир черноморского флота России с ЗРК «ТОР» на борту.

Об этом говорится на странице ВМС Украины в Facebook.

«В акватории Чёрного моря был поражён буксир черноморского флота «Василий Бех» во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота. Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса «ТОР» не помешало Военно-морским силам демилитаризовать российских захватчиков», — говорится в сообщении.

Построенный на Астраханском судоремонтном заводе буксир «Василий Бех» водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота РФ в 2017 году.

Как сообщала Одесса News, защитники Украины с 24 февраля по 13 июня ликвидировали  13 кораблей/катеров.

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