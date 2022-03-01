Шестой день войны: Российские войска продолжают атаковать Украину

Идёт шестой день с тех пор, как президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – «демилитаризация и денацификация Украины».

Около 5.00 24 февраля вооружённые силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам в Украине.

По данным Министерства обороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвёртый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Российские войска днём 1 марта продолжали обстрелы мирного населения Харькова. Новый авиаудар совершили по пятиэтажному жилому дому по проспекту Новобаварский, 5, по площади Свободы перед зданием облгосадминистрации. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Харьковской облгосадминистрации погибло минимум 10 человек, более 20 травмированы. Аатакован корпус Харьковского завода подъёмно-транспортного оборудования.

По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».

«Варварский обстрел «Градами» полуторамиллионного Харькова. Разрушение исторической жемчужины Европы – города Чернигова, обстрел Бучи, Ирпеня, Гостомеля и ещё десятков и десятков украинских городов и сёл. Город Волноваха находится на грани гуманитарной катастрофы. Раненые, убитые, оставшиеся без своих домов. Этот список преступлений РФ против Украины и её народа будет предъявлен международным судам, и никто не сможет избежать наказания», – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 1 марта.

По словам Президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав «привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии». Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

На территорию Черниговской области сегодня вошли белорусские войска. Информацию подтвердил представитель регионального управления сил терробороны «Север» Виталий Кириллов, отмечает Госспецсвязи.

Бои идут за Киев, в Херсонской области, Николаевской, в Бердянске.

1 марта в 10.53 в Херсоне в результате обстрелов снаряды попали в два девятиэтажных дома, разрушены квартиры на втором и третьем этажах, в одном из домов возник пожар, в результате которого пострадали четыре человека.

28 февраля российская артиллерия попала в воинскую часть в Ахтырке Сумской области. Завалы ещё разбирают, а на кладбище готовят могилы для 70 погибших.

Как сообщала Одесса News, 1 марта около 12:00 в с. Дачное Одесского района произошёл обстрел, в результате чего повреждён газовый трубопровод, около 9 частных домов, и возникло возгорание частного гаража, в результате чего погиб 1 человек и 2 человека пострадали.

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