Новый год начался, война в Украине продолжается

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства «Shahed-131/136».

Как сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ, в результате боевой работы противовоздушная оборона Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составных Сил обороны Украины уничтожила 45 ударных беспилотных летательных аппаратов.

«Тринадцать в 2022 году (31 декабря, — ред.) и 32 – в 2023 году. Испортить праздник украинцам не удалось! Воины ВСУ поздравляют несгибаемую нацию с Новым 2023-м годом!», — говорится в оперативной информации Генштаба.

Одесса News сообщала подробности предыдущего боевого дня на южном направлении российско-украинского фронта.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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