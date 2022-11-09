259-е сутки войны: враг на юге Украины сопротивляется продвижению ВСУ

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на Южнобугском направлении, уничтожив за истекшие сутки десятки российских оккупантов и множество военной техники и снаряжения.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ.
В течение боевого дня 8 ноября украинская авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.
В результате активных действий украинских военных Россия потеряла за сутки:
- 55 солдат;
- четыре танка;
- зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2»;
- самоходную гаубицу «Акация»;
- два миномёта;
- девять единиц автобронетехники.
«Уничтожены два склада вражеских боеприпасов неподалёку Снигуровки и Костромки. Другие потери противника доразведываются», — говорится в сообщении.
С Чёрного моря россияне запустили по побережью Одесской области ракету Х-31, которую выпустили с самолёта Су-30. Её сбили силы ПВО.
Кроме того, враг 4 раза атаковал наши позиции армейской авиацией.
Оккупанты обстреливали населённые пункты, прилегающие к линии разграничения, в частности, в освобождённых районах. Били из артиллерии, миномётов, РСЗО и т.п.
«Оккупанты продолжают мародёрство и уничтожение гражданской инфраструктуры в населённых пунктах, откуда эвакуировались местные. Испытание пропускной способности Каховской дамбы осуществляют, переправляя грузовики с награбленным имуществом – бытовой техникой и строительными материалами, а также вывозом художественных и исторических ценностей. Недалеко от Берислава оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Создавая невыносимые условия для жизни местного населения, оккупанты усиливают и полицейский террор, выискивая активистов сил сопротивления, пытаясь прервать информационное обеспечение людей в условиях демонтажа башен мобильной связи», — информирует ОК «Юг».
Отмечается, что, в целом, обстановка в зоне ответственности ОК «Юг» «стабильно сложная, но контролируемая. Ситуация в южнобугском операционном районе существенных изменений не претерпела».
На главном фото артразведчики морской пехоты.
Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook
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