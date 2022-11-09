259-е сутки войны: враг на юге Украины сопротивляется продвижению ВСУ

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на Южнобугском направлении, уничтожив за истекшие сутки десятки российских оккупантов и множество военной техники и снаряжения.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ.

В течение боевого дня 8 ноября украинская авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.

В результате активных действий украинских военных Россия потеряла за сутки:

55 солдат;

четыре танка;

зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2»;

самоходную гаубицу «Акация»;

два миномёта;

девять единиц автобронетехники.

«Уничтожены два склада вражеских боеприпасов неподалёку Снигуровки и Костромки. Другие потери противника доразведываются», — говорится в сообщении.

С Чёрного моря россияне запустили по побережью Одесской области ракету Х-31, которую выпустили с самолёта Су-30. Её сбили силы ПВО.

Кроме того, враг 4 раза атаковал наши позиции армейской авиацией.

Оккупанты обстреливали населённые пункты, прилегающие к линии разграничения, в частности, в освобождённых районах. Били из артиллерии, миномётов, РСЗО и т.п.

«Оккупанты продолжают мародёрство и уничтожение гражданской инфраструктуры в населённых пунктах, откуда эвакуировались местные. Испытание пропускной способности Каховской дамбы осуществляют, переправляя грузовики с награбленным имуществом – бытовой техникой и строительными материалами, а также вывозом художественных и исторических ценностей. Недалеко от Берислава оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Создавая невыносимые условия для жизни местного населения, оккупанты усиливают и полицейский террор, выискивая активистов сил сопротивления, пытаясь прервать информационное обеспечение людей в условиях демонтажа башен мобильной связи», — информирует ОК «Юг».

Отмечается, что, в целом, обстановка в зоне ответственности ОК «Юг» «стабильно сложная, но контролируемая. Ситуация в южнобугском операционном районе существенных изменений не претерпела».

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 08.11.2022

На главном фото артразведчики морской пехоты.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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