Что слышно о судьбе пограничников с острова Змеиный Одесской области

Госпогранслужба и Вооружённые силы Украины идентифицировали почти всех украинских военных и пограничников с острова Змеиный, которые попали в плен российских оккупантов.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

«Побратимов мы не бросаем, помним о каждом и с нетерпением ждём их скорейшего возвращения. Все защитники Змеиного уже стали символом мужества перед преобладающими силами врага, о которых теперь знает не только Украина, но и весь мир. К тому же 26 февраля мы получили надежду, что наши побратимы могут быть живы, ведь российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины с острова. Основанием является указанное количество наших ребят, которые находятся у них. Информация о 13 погибших пограничниках озвучивалась на основании предварительных данных, которые были получены в момент атаки врага на остров, после чего связь была утеряна», – заявил он.

Спикер отметил, что судьбу пограничников и украинских военных с острова Змеиный Украина пыталась узнать с помощью гражданского судна морской спасательно-поисковой службы «Сапфир».

«Но вместе с экипажем судно было незаконно захвачено оккупантом», – сообщил Демченко.

Он отметил, что сейчас Украина пытается приобщить международные гуманитарные миссии, чтобы получить список всех украинских военных, которых удерживает Россия.

«Отдельно хочу указать, что анализируя видеоматериалы, распространённые РФ, мы и Вооружённые силы Украины идентифицировали большинство военнослужащих. Конечно, теперь РФ пытается использовать их в своей информационной пропаганде. И мы хорошо понимаем, что плен – не лучшее место и влияет на побратимов. Но подчёркиваем: Украина своих не бросает. Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть их домой. Слава защитникам острова Змеиный», – заявил спикер ГПСУ.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, в Госпогранслужбе Украины проинформировали, что оккупанты перед атакой подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полдня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.

Потом советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что пограничники погибли. Он опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками.

«Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития… Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?» – заявил экипаж корабля.

«Русский военный корабль, иди на х…й», – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.

28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.

Фото и видео: Госпогранслужба

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.