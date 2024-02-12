На аэродроме в Сирии готовят операторов дронов для войны против Украины

На аэродроме Шайрат в Сирии готовят операторов дронов для войны против Украины.

Об этом 12 февраля сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, обучение для россиян проводят «Ливанская полиция Хезболлы» и «Иранская революционная гвардия» на территории сирийского военного аэродрома Шайрат.

Ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает овладение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемым самолётом Raad, отметили в ГУР.

Возглавляет военные учения, по информации разведчиков, один из командиров «Хезболлы» Камаль Абу Садик, специализирующийся на изготовлении и обслуживании беспилотников.

«Вместе с россиянами обучение проходят наёмники-сирийцы, которых Москва планирует задействовать в войне против Украины как операторов БПЛА», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия применяет в Украине по меньшей мере два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shaced-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали «Герань-2».

7 февраля ГУР сообщало, что Россия набирает наёмников в Сирии для участия в боевых действиях против Украины. По данным разведки, подготовка проходит в самой стране – недалеко от города Алеппо и аэродрома Кувейрес. Первая партия, в которую вошли около 1 тыс. наёмников, проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля 2024 года поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников.

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