26-й корабль врага пошёл на дно: ГУР уничтожил «Сергея Котова» 

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Украины «Group 13» атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ «Сергей Котов», он потоплен.

Об этом 5 марта в Telegram сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Уничтожен вражеский корабль «Сєргей Котов». Миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-Морскими Силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины», – заявили в ГУР.

По данным украинской военной разведки, в результате удара морскими дронами “Magura V5” российский корабль проекта 22160 получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

В ГУР подчеркнули, что «Сергей Котов» подвергся атаке в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.

«Стоимость потопленного корабля составляет около $65 млн», – отметили в разведке.

Утром 5 марта об уничтожении «Сергея Котова» заявил Telegram-канал «Крымский ветер» и российские пропагандисты-«военкоры». В Керчи, по свидетельствам очевидцев, ночью слышали не менее пяти мощных взрывов.

Для справки. В России было спущено на воду четыре патрульных корабля проекта 22160: «Василий Быков», «Дмитрий Рогачёв», «Павел Державин» и «Сергей Котов». На борту «Сергея Котова» могли находиться до 60 человек экипажа (их судьба пока неизвестна). Корабль вооружён двумя противодиверсионными гранатомётными комплексами, артиллерийской установкой и двумя зенитными системами.

18 сентября 2023 года в ГУР заявили, что «Сергей Котов» в результате удара получил повреждение винта и пробоину в левом борту выше ватерлинии размером 50 на 100 см.

Одесса News информировала, что Генштаб ВСУ 14 февраля подтвердил попадание ещё в большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников», который в момент поражения находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

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