Прокуратура вернула учебному заведению в Раздельнянском районе 44 га сельхозземель

После вмешательства прокуроров Раздельнянской окружной прокуратуры Саханской гимназии Цебриковского поссовета возвращён земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 44 га стоимостью 7,6 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что Саханской гимназии эти земли были переданы в постоянное пользование для опытных и учебных целей. В дальнейшем образовательным учреждением был заключён договор о совместной обработке земли с агропредприятием сроком на 8 лет.

Однако прокуратурой доказано в суде, что договор в действительности прикрывал сомнительную сделку и содержал все признаки договора аренды земли, не предусматривающей какой-либо совместной деятельности со стороны учебного заведения, кроме получения арендной платы.

Кроме того, в результате фактической передачи земельного участка, принадлежащего гимназии на праве постоянного пользования в аренду предприятию, произошло фактическое изменение целевого назначения земли на ведение товарного сельхозпроизводства.

Отмечается, что суд согласился с доводами прокурора о том, что образовательное учреждение не имело полномочий принимать решение о распоряжении землёй, которая находится в государственной собственности и находится только в пользовании гимназии, а предприятие намеревалось скрыть настоящие правоотношения и избежать предусмотренной законом процедуры для получения участка в аренду.

Одесса News информировала, что благодаря вмешательству Одесской облпрокуратуры государству возвращено здание пристройки летнего кинотеатра общей площадью более 241 кв. м по ул. Французский бульвар в Одессе на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Парк санатория имени Чкалова», которая незаконно выбыла из собственности государства на основании гражданско-правовых соглашений без ведома собственника государственного имущества.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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