В Украине запрещена партия «Социалисты»

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность партии «Социалисты».

Об этом сообщает движение «Чесно».

Имущество партии «Социалисты» и всех её организаций, согласно решению суда, передаётся государству. Но решение может быть обжаловано в Верховном суде.

На заседании суда не было представителя партии «Социалисты» и обращение в иск партия не подала.

Представитель Министерства юстиции Кристина Ган сообщила, что министерство получило письмо от СБУ и именно поэтому обратилось в суд.

По её словам, из общедоступных источников известно, что партия «Социалисты» является пророссийской партией, и её руководитель Евгений Яковлевич Аноприенко с 2019 года осуществляет свою деятельность в интересах так называемого «Комитета спасения Украины», деятельность которого координируется правительством Российской Федерации и экс-главой Администрации Президента Украины Андреем Клюевым. Это свидетельствует об использовании политической партии для подрывной деятельности страной-агрессором. Также партия «Социалисты» и её контент, в частности сайт и Фейсбук, направлены на популяризацию партии и критику действующей украинской власти.

Ган добавила, что из-за распространения сведений об оправдании действий россиян в украинском медийном пространстве, что является недопустимым, деятельность ответчика в целом, её отдельных руководителей и представителей партии должна быть запрещена в соответствии со статьёй 5 Закона «О политических партиях в Украине».

В свою очередь, представитель СБУ отметил, что деятельность партии «Социалисты» была направлена ​​на дестабилизацию общественно-политической ситуации, пропаганду, глорификацию и оправдание действий со стороны Российской Федерации, оправдание её вторжения на территорию Украины.

«Деятельность ответчика в медийном пространстве также оправдывает вооружённую агрессию Российской Федерации, в связи с чем эти действия могут подпадать под деятельность, которая согласно статье 5 Закона «О политических партиях в Украине» может быть запрещена в связи с возможным причинением вреда государственной безопасности, суверенитету, территориальной целостности. Учитывая, что такая деятельность создаёт реальные и потенциальные угрозы Украине, иск Министерства юстиции подлежит удовлетворению”, – сказал представитель СБУ.

По данным движения «Чесно», партия «Социалисты» была основана в августе 2014 года под названием «Рабочих, крестьян, интеллигенции Украины». Название «Социалисты» партия получила в феврале 2015 года.

В интервью в июле 2015 года один из в то время лидеров политсилы Леонид Кожара критиковал украинские власти за невыполнение Минских соглашений, изоляцию Донбасса и нежелание проводить прямые переговоры с «административной властью» на Донбассе. Об ответственности России за войну на востоке Украины Кожара не упоминал, говоря, что «роль Российской Федерации достаточно высока, поскольку конфликт на Донбассе происходит непосредственно у границ РФ».

Как сообщала Одесса News, 8 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность партии «Оппозиционный блок».

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий». Документ расширяет список оснований для запрета политической партии через суд.

Такими основаниями является оправдание, признание правомерным или отрицание вооружённой агрессии против Украины, в том числе путём представления вооружённой агрессии Российской Федерации и/или Республики Беларусь против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны.

Предполагается, что в случае запрета судом политической силы его имущество, денежные средства и другие активы переходят в собственность государства.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.