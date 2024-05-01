Американский фонд, который хочет завладеть терминалом одесского порта, кредитовал РФ

Американский инвестиционный фонд Argentem Creek Partners летом 2023 года предоставил $20 млн венчурного кредита компании Salmon, соучредителями которой являются российские бизнесмены Павел Фёдоров и Георгий Чесаков, занимавшие руководящие должности в подсанкционной Tinkoff Group, «Роснефти» и работали в правительстве страны-агрессора.

Об этом 25 апреля сообщило французское издание Intelligence Online; статью, которая доступна только по подписке, цитируют «РБК-Украина» и УНН.

Сейчас, по данным издания, Argentem Creek Partners ведёт судебную тяжбу за активы украинского холдинга GNT Group, которые, в основном, сосредоточены в зерновом терминале Одесского морского торгового порта, о чём информировала Одесса News.

О предоставлении кредита Argentem Creek Partners сообщал на своём сайте, в релизе отмечалось, что это был самый большой на тот момент в истории венчурный кредит, выданный технологической компании серии А на Филиппинах.

Соглашение вывело Salmon, основанную через несколько месяцев после начала полномасштабной войны РФ против Украины, в июле 2022 года, в число самых быстрорастущих финтех-компаний Юго-Восточной Азии, сообщал фонд.

Соучредитель и генеральный директор Salmon Чесаков строил свою карьеру в Tinkoff Group, основной актив которой – «Тинькофф банк» – в начале 2023 года был внесён в санкционный список Европейского союза; Чесаков до весны 2022 года возглавлял отдел международного роста группы, напоминает Intelligence Online.

Фёдоров с ноября 2021 года по март 2022-го был сопредседателем правления Tinkoff Group, а до этого – старшим вице-президентом горнодобывающего гиганта «Норильский никель» и вице-президентом российской государственной нефтегазовой компании «Роснефть».

Когда Фёдоров ушёл с должности в «Роснефти», «он остался в сердце компании на более неформальной должности правой руки её председателя и генерального директора Игоря Сечина, который является одним из самых преданных высокопоставленных чиновников Владимира Путина со времён их совместной работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах», добавляет Intelligence Online.

После «Роснефти» Фёдоров также работал замминистра энергетики, был ответственным за нефтегазовый сектор.

Конфликт по поводу управления одесским портовым терминалом продолжается уже несколько лет. Компания Argentem Creek Partners, которая «с энтузиазмом позиционирует себя как ведущего инвестора в Украине», в конце 2023 года обвиняли GNT Group в непрозрачности, и в разгар работы «зернового коридора» объявили о принудительном взыскании долгов по кредитам. GNT Group обвинила кредиторов в попытке захвата привлекательного актива с целью перепродажи третьей стороне.

13 марта 2024 года Окружной суд города Никосия (Кипр) отменил приказ о назначении временного ликвидатора в материнскую компанию украинского холдинга GNT Group G.N. – Terminal Enterprises Limited (Кипр). Судьи также отменили все решения, принятые ликвидатором, и обязали его в течение 20 дней с момента принятия решения предоставить письменные объяснения обо всех своих действиях на этой должности.

Спор ещё продолжается.

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