На юге Украины ВСУ уничтожили баржу врага с личным составом, вооружением и техникой

Украинские защитники помешали попытке россиян настроить переправу через Днепр в районе Новой Каховки, уничтожив баржу, загруженную личным составом, вооружением и техникой.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ.

Отмечается, что попытки россиян настроить альтернативную переправу через Днепр – в районе Новой Каховки и Казацкого – успеха не имели. «Наведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов», — информируют украинские военные.

Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по врагу. Уничтожены два беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и «Орлан-30».

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили более 260 огневых задач, в том числе по четырём районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах Херсонской области, по мостам и альтернативным переправам – понтонам и баржам.

Подтверждённые потери врага за последние сутки составляют: 90 военных, три танка, восемь единиц другой автобронетехники, три гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С», четыре самоходных 152 мм «Акации», два самоходных орудия «Гиацинт-С», шесть реактивных систем залпового огня «Град» и склад боеприпасов в Правдино.

«Обстановка в нашей операционной зоне остаётся стабильно напряжённой, но контролируемой. Противник продолжает сосредоточивать усилия на организации обороны и попытках удержать захваченные территории. Пытается сорвать активные действия сил обороны, обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения. В отдельных направлениях проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений, вводит резервы, активизирует воздушную разведку», — говорится в сообщении.

В целях улучшения тактического положения враг пытался провести штурмовые действия силами мотострелкового взвода в направлении Давыдов Брод – Белогорка. Был вовремя обнаружен и остановлен артиллерийским огнём и с потерями ретировался.

В течение боевого дня враг продолжал обстрелы украинских позиций вдоль линии фронта и близлежащих территориальных общин — нанёс три авиационных и три ракетных удара.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки авиация ВСУ нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач.

На главном фото военнослужащая 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС, ДШВ ВСУ/Facebook

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