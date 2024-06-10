Одесский волонтёр и историк Александр Бабич вступил в ВСУ

Известный одесский волонтёр, историк и краевед, член историко-топонимической комиссии Александр Бабич добровольцем встал в ряды ВСУ.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Завтра у меня отправка в армию. Иду добровольцем на контракт. По мобилизации – с возвращением моего сержантского звания, а затем с переаттестацией на офицерское (но это пока планы). Готовился уже несколько месяцев, спокойно собирался, так что решение взвешено и рационально», – написал Бабич.

Историк отметил, что ОО «Общество и историческое наследие», главой которого он является, продолжит свою работу, как и волонтёрский центр на Гоголя, 10. Также будет работать и «Маленький музей Великой войны» — выставка артефактов, которые Бабич с командой привёз из прифронтовых. территорий.

«Здесь не о чем говорить. Это нормально и нет никакого геройства. Меня поддержали все. Но очень расстроены мама и дочери – они плачут», – рассказал Бабич Укринформу.

Как сообщала Одесса News, Александр Бабич помогал защитникам украинской независимости ещё со времён Майдана. С началом полномасштабного вторжения офис его туристического агентства «Тудой-сюдой» превратился в волонтёрский состав, а одно из помещений вообще стало похоже на музей войны. Кроме постоянных поездок на позиции украинских военных, Александр находит время и на научную работу. Также общественный деятель продолжает бороться за возвращение к истории Одессы утраченной украинской составляющей. Волонтёры из ОО «Общество и историческое наследие», возглавляемое Бабичем, с начала полномасштабного вторжения передали украинским защитникам 46 автомобилей, 101 лодку и 15 тыс. комплектов формы.

Фото: Александр Бабич/Facebook

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