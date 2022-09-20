Премьер-министр Украины Шмыгаль имел честь встретиться с королём Чарльзом ІІІ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил короля Великобритании Чарльза ІІІ за неизменную мощную поддержку нашей страны.

Об этом глава правительства написал в Теlegram.

«Имею честь встретиться с Его Величеством Королём Чарльзом III в Букингемском дворце. Вместе с первой леди Еленой Зеленской выразили соболезнования от имени Президента, правительства и народа Украины по поводу смерти Королевы Елизаветы ІІ. Поблагодарили за неизменную мощную поддержку Украины со стороны Великобритании и лично Его величества», — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что украинский народ был бы рад в будущем приветствовать Короля Чарльза ІІІ с визитом в нашей стране.

Также Денис Шмыгаль пожелал Великобритании процветания и преданного правления короля Чарльза ІІІ.

«Желаем Соединённому Королевству и народам Содружества процветания и преданного правления Его Величества Короля Чарльза ІІІ», — написал Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что наша страна гордится иметь рядом таких друзей, которые решительно протянули руку помощи в самые тяжёлые времена.

«Королева Елизавета II однажды сказала: «Когда жизнь кажется тяжёлой, мужественные люди не сдаются и не признают поражение. Они начинают ещё более решительно бороться за лучшее будущее». Эта цитата ярко характеризует правление Её Величества и усилия союзников, которые они прилагают для нашей победы», — добавил премьер-министр.

Как сообщала Одесса News, Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Жена Президента Елена Зеленская вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем в Лондоне простились с Королевой Елизаветой II.

Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

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