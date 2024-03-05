На границе в Одесской областью задержаны 4 «уклониста»: не обошлось без стрельбы

Пограничники Подольского отряда с помощью беспилотника заметили движение неизвестных людей по направлению к Молдове, куда немедленно направили наряд, однако нарушители не реагировали по требованию пограничников об остановке и выполнили её только после предупредительных выстрелов вверх.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Как выяснилось, четырём мужчинам владелец телеграмм-канала обещал за 7 тыс. долларов услугу по «доставке за границу».

«По «договорённостям», до госграницы их сопровождал проводник, но выполнить свою функцию ему не удалось. Всех участников «ночной поездки» задержали пограничники недалеко от села Великокомаровка Разделянского района», — говорится в сообщении.

За злостное неповиновение законным требованиям представителей ГПСУ и попытку незаконного пересечения границы в отношении мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях. Их дела направлены в суд.

Относительно проводника в Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года пограничники Измаильского отряда задержали двух мужчин у границы в Болградском районе Одесской области, которые пытались тщетно преодолеть противотранспортный ров.

Фото: Госпогранслужба

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