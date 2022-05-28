Музейные экспонаты пополнятся новыми — с затонувшего крейсера «Москва»

К украинским пограничникам попали спасательный круг и световой буй с российского крейсера «Москва».

Об этом глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил в Facebook.

«Музейные экспонаты украинских сил обороны пополнятся отличными предметами. В руки пограничников отряда морской охраны на днях попали спасательный круг и световой буй с крейсера-утопленника «Москва», – заявил Дейнеко.

Глава ГПСУ отметил, что их передали неравнодушные моряки.

«После встречи недофлагмана чф рф с Нептуном вещи дрейфовали в открытом море. Была «МОСКВА» – теперь нет. От неё остались только вот такие приятные воспоминания. Слава Украине!» – подчеркнул Дейнеко.

Как сообщала Одесса News, 13 апреля украинские военные в Чёрном море попали в российский крейсер «Москва» из противокорабельной ракетной системы «Нептун», нанеся ему серьёзные повреждения. Впоследствии в РФ подтвердили, что крейсер «Москва» затонул во время буксировки в порт.

Фото: Facebook/ Сергей Дейнеко

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