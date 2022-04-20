Уничтоженный российский флагман должен был захватить Одессу

Во время последнего похода флагмана Черноморского флота РФ «Москва» российские войска планировали операцию по высадке морпехов в Одессе.

Об этом сообщили журналисты программы «Схемы» (Радио Свобода), взявшиеся идентифицировать членов экипажа уничтоженного украинскими ракетами «Нептун» крейсера.

В процессе расследования журналисты нашли родственников членов экипажа затонувшей «Москвы». Среди них – мать матроса-срочника.

Женщина рассказала, что вечером 14 апреля ей позвонил сын и подтвердил, что в корабль попали украинские ракеты «Нептун». По словам матери моряка, этот корабль с 24 февраля уже выполнял ряд боевых задач, в том числе на острове Змеиный, а во время последнего похода российские войска планировали операцию по высадке морпехов в Одессе.

Редакция не называет имени женщины из соображений безопасности.

«Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: «Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили 3 ракеты!.. Часть ребят эвакуировали на фрегат «Макаров». Всех, кто выжил, доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняшках. У них всё там осталось, и телефоны, и документы. Они без всего».

Всего на «Москве», по словам матери российского матроса, находились около 510 человек. Сын рассказал ей, что знает о 40 погибших.

«По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто руководил крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошёл как раз по палубе… Есть раненые с оторванными конечностями», – говорит женщина.

Она рассказала, что её сын на корабле проходил срочную службу, как выяснилось, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. По её словам, в марте сына начали вынуждать подписать контракт на службу, но он отказался. Сейчас, утверждает женщина, он находится в Севастополе и рассказывает, что его сослуживцев, согласившихся подписать контракт, вскоре отправят в Украину.

«А срочников, насколько я поняла из новостей и информации моего сына, отправляют в запас. Только по призыву моего сына там есть ребята с оторванными конечностями, есть пропавшие. Всех ребят разбросали по разным частям. Сколько пропали без вести – неизвестно, а учитывая, что крейсер затонул, там вообще цифр нет уже. Как их сосчитать, если они разбросаны? Такое ощущение, что это сделали специально, чтобы не смогли сосчитать», – говорит мать матроса.

Командиры родителям подробностей не рассказывают. «С теми родственниками, с которыми я переписываюсь, у них моряки живы, тоже какой-то конкретной информации нет».

Как сообщала Одесса News, военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского 18 апреля разбили очередное подразделение российских оккупантов в Николаевской области.

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