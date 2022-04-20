Бесплатный рейс из Одессы в Ужгород отправится вечером 20 апреля

АО «Укрзализныця» назначила семь рейсов для эвакуации населения на 20 апреля.

Об этом идёт речь на сайте перевозчика.

Эвакуационный поезд №238/237 отправится из Одессы в Ужгород в 22.32.

«Укрзализныця» предупреждает, что точное время отправки может измениться.

Эвакуационные рейсы являются бесплатными. Приоритет предоставляется детям, женщинам, пожилым людям. В поезд можно брать животных, исключение – для больших и агрессивных животных. Громоздкие вещи могут не позволить взять из-за нехватки места.

На эвакуационных рейсах нет питания в вагонах и может быть ограничено количество постельных наборов. Участки, где возможна враждебная активность, поезд проходит с выключенным светом и на пониженной скорости.

Как сообщала Одесса News, с 20 апреля комендантский час в Одессе и области действует с 22:00 до 05:00.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod