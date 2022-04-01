Война войной, а Юморина в Одессе по расписанию

1 апреля в Одессе пройдёт военная «Юморина-Джавелина».

В программе:

10:30-11:30 – флешмоб «Чемодан-вокзал-россия» (возле центрального входа железнодорожного вокзала);

12:00 – 16:00 – благотворительный онлайн-марафон в поддержку ВСУ.

Хедлайнеры – Коля Серга и Олег Скрипка.

Также в рамках марафона пройдёт арт-выставка военной сатиры, посетить которую можно со 2 апреля.

Прямая трансляция:

— на официальном сайте Одесского городского совета

— на ютуб-каналах Одесского городского совета «Думская, 1» и «Odesa ONLINE»

– на официальном телеграмм-канале Одесского городского совета «Одесса. Официально».

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