Война войной, а Юморина в Одессе по расписанию

1 апреля в Одессе пройдёт военная «Юморина-Джавелина».
В программе:
- 10:30-11:30 – флешмоб «Чемодан-вокзал-россия» (возле центрального входа железнодорожного вокзала);
- 12:00 – 16:00 – благотворительный онлайн-марафон в поддержку ВСУ.
Хедлайнеры – Коля Серга и Олег Скрипка.
Также в рамках марафона пройдёт арт-выставка военной сатиры, посетить которую можно со 2 апреля.
Прямая трансляция:
— на официальном сайте Одесского городского совета
— на ютуб-каналах Одесского городского совета «Думская, 1» и «Odesa ONLINE»
– на официальном телеграмм-канале Одесского городского совета «Одесса. Официально».
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