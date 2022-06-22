Алкоголь в Одессе теперь продаётся с 9 утра до 8 вечера

Приказом Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 22 июня в Одессе и Одесской области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 20:00.

Однако и в дальнейшем строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим Вооружённых Сил Украины, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, с 14 мая в Одессе и области спиртное продавали с 9:00 до 18:00.

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