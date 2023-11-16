Измаильские пограничники разоблачили схему незаконной переправки через границу

Оперативники Измаильского пограничного отряда совместно с сотрудниками УСБУ в Днепропетровской области, Отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 при силовой поддержке военнослужащих 10-го мобильного пограничного отряда ДОЗОР ликвидировали канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в результате проведённых мероприятий задержан 54-летний житель Одессф, который организовал схему переправки лиц призывного возраста через государственную границу. Желающих незаконно покинуть территорию Украины он находил через Интернет.

«Клиенты платили ему 5,5 тысяч долларов США, из которых 500 тратилось на покупку дешёвого авто для «воплощения» схемы. Далее он находил мужчин, в основном, с водительскими удостоверениями, поскольку они должны были ехать за рулём купленного автомобиля к государственной границе, а организатор сопровождать их на другом автомобиле. Недалеко от государственной границы «клиенты» должны были оставить автомобиль и пешком незаконно пересечь границу», — говорится в сообщении.

Но схема не сработала, подчёркивают правоохранители, поймавшие горе-предпринимателя с поличным, когда тот сопровождал к границе очередной купленный автомобиль с двумя жителями Днепропетровщины.

Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта у мужчины изъяли доказательства, подтверждающие его причастность к преступлениям.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 805 тыс. гривен.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года пограничники Подольского отряда предотвратили незаконное пересечение государственной границы и задержали восьмерых мужчин, которые по своему возрасту подлежат призыву.

Фото и видео: Госпогранслужба

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