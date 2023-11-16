P2P биржи или традиционные биржи: что выбрать?

Интерес к криптовалютам растёт после ралли 2017 года, когда стали появляться первые биткоин-миллионеры. В 2023 году каждый пятый имеет криптокошелёк, пользователи инвестируют в монеты и занимаются краткосрочными спекуляциями.

Самый простой способ пополнения кошельков — покупка с карты за фиат. Услуга доступна в P2P сервисах, онлайн-обменниках, централизованных криптобиржах, криптоматах и криптовалютных кошельках.

В статье эксперты Profinvestment сравнили два наиболее популярных способа — P2P криптобиржи и традиционные криптоплатформы. Большинство пиринговых сервисов запущены на базе CEX, поэтому на них применяют такие же меры безопасности. Разница в комиссиях, способах оплаты заявки и сведениях, которые передают в банк.

Традиционные криптобиржи

Это наиболее простой и понятный способ покупки криптовалют. Пользователи могут пополнять депозит с карты, баланса электронного кошелька, банковским или криптовалютным переводом. Конвертировать фиат в биткоин или альткоины можно в торговом терминале.

За операцию взимают небольшую комиссию — до 0,1%. На ликвидных площадках спред практически отсутствует (не более 5-10 пунктов). Кроме простой p2p-покупки монет на спотовом рынке есть и другие функции:

Депозиты . Пользователи могут размещать любые активы, доходность зависит от монеты и срока блокировки.

. Пользователи могут размещать любые активы, доходность зависит от монеты и срока блокировки. Маржинальное кредитование . Брокер предоставляет займ до 5-кратного размера депозита.

. Брокер предоставляет займ до 5-кратного размера депозита. Доступ к деривативам . Пользователи могут торговать на фьючерсном рынке и строить опционные конструкции.

. Пользователи могут торговать на фьючерсном рынке и строить опционные конструкции. Дополнительные способы заработка — биржи предлагают копировать сделки топовых пользователей, торговать на NFT-маркетплейсе и участвовать в запуске новых монет.

Традиционные биржи позволяют быстро пополнить депозит с карты и начать зарабатывать на криптовалюте. Одни клиенты могут просто инвестировать в монеты, а другие использовать инструменты для трейдинга. На крупных площадках доступно более 400 монет, в листинге есть как топовые, так и нишевые активы. Есть и недостатки:

Функционал доступен не для всех стран. Биржи работают по лицензии, местные законы могут ограничивать доступ пользователей к крипторынку.

Раскрытие данных при выводе денег. При переводе на карту биржа будет указана как отправитель. Это может косвенным образом указать на наличие у пользователя криптовалюты.

Комиссии и лимиты. При пополнении и снятии средств в фиате взимают 2-5%, минимальная сумма — 450-900 гривен.

P2P биржи

На платформе пользователи могут обменивать криптовалюты на фиат и обратно без посредников. Биржа предоставляет удобную платформу, на которой можно найти контрагента и гарантирует честность сторон. Во время сделки криптовалюта блокируется на эскроу-счёте. Поэтому в случае мошенничества добросовестный клиент может вернуть деньги. Особенности пиринговых платформ такие:

Доступно мало криптовалют. Обычно не больше 4-5 наиболее популярных, некоторые биржи предлагают торговлю только USDT и BTC.

Много вариантов оплаты заявки. Пользователи могут оплатить счёт в любой национальной валюте с карты или ЭПС. Есть контрагенты, которые работают с наличными.

Низкие комиссии. Биржа не взимает сервисных сборов с пользователей. Происходит прямой обмен без посредников, поэтому сбор составляет не более 1%.

Отсутствуют возможности для трейдинга. Пользователи могут только конвертировать криптовалюты в фиат и обратно.

Банку сложно доказать связь клиента с криптовалютами. Вывод денег с биржи выглядит как обычный перевод между физическими лицами.