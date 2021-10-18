Один биткоин сегодня был равен 1 635 521, 25 гривен

Цена Bitcoin впервые за полгода превысила $60 тысяч.

Это видно из курса этого вида криптовалюты по состоянию на время подготовки данного материала к публикации.

По данным торгов на криптобиржах, стоимость биткоина 18 октября составляет 61 953,65 долларов США. С 17 апреля самая популярная криптовалюта Bitcoin не стоила более 59 030 долларов США.

До сих пор рекордом Bitcoin остаётся отметка в 64 895 долларов США.

Для справки. Bitcoin — самая популярная криптовалюта в мире. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалют.

Как сообщала Одесса News, 8 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3637 «О виртуальных активах», который устанавливает в стране механизм правового регулирования сферы виртуальных активов, легализируя рынок криптовалюты. Пока закон не подписан Президентом.

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