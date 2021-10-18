Стефанчук: Переводить часы таки будем, но поговорить об этом можно

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прогнозирует возвращение к дискуссии относительно законопроекта №4201 «Об исчислении времени в Украине» после перехода на «зимнее» время, который в этом году состоится 31 октября.

Такое мнение он высказал во время брифинга в парламенте, сообщает Укринформ.

«Мы перешли на летнее время и голосовать его (законопроект, — ред.) в период летнего времени нет смысла, поскольку идея, которая закладывалась в этот законопроект, заключалась в том, чтобы сохранить естественное для Украины время, а это — «зимнее» время. Я думаю, что после того, как 31 октября Украина перейдёт на «зимнее» время, эта дискуссия снова должна быть поднята», — сказал Стефанчук.

Он отметил, что соответствующая дискуссия должна происходить с учётом решений Европейского Союза, который поддерживает инициативу отмены сезонного перевода времени.

Кроме этого, по словам Стефанчука, основой обсуждений при доработке законопроекта должно быть влияние перевода часов на здоровье граждан Украины.

Кстати. Верховная Рада 19 марта 2021 года отправила на доработку законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине», который предлагает отменить сезонные переводы часов и таким образом оставить в Украине «зимнее» время.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 31 октября, воскресенье, в 4 часа утра одесситы, как и все жители Украины, перейдут на зимнее время, то есть переведут стрелки часов на 1 (один) час назад.

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