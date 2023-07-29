Десоветизация: Понятие посёлок городского типа (пгт) отменяется — будут поселения

Верховная Рада на заседании 28 июля приняла в целом законопроект №8263 «О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины».

Соответствующий закон принят и уже готовится к оформлению, говорится на сайте ВСУ.

Законопроект предлагает убрать действующее с 1981 года советское регулирование вопросов административно-территориального устройства, установить чёткие процедуры отнесения населённых пунктов к категории городов, посёлков, сёл, закрепить на уровне закона процедуру наименования и переименования населённых пунктов, а также упростить процедуры установления границ населённых пунктов.

Согласно законопроекту, городом будет считаться населённый пункт с компактной многоэтажной застройкой и населением не менее 10 тыс. человек, посёлком – населенный пункт с усадебной застройкой и населением более 5 тыс. человек, селом – населённый пункт с усадебной застройкой и населением менее 5 тыс. человек.

Депутатская инициатива отменяет понятие «посёлок городского типа» – пгт. Такого термина нет в принятом законе. Также закон вводит новое понятие – «поселение». Так будет называться компактное место жительства людей за пределами населённого пункта, которое не имеет устойчивого состава населения.

Поселения могут стать основой для села, посёлка, или города, или части какого-либо населённого пункта. Поэтому жители пгт через пару месяцев будут жить в поселениях.

Во фракции «Слуга народа» заявили, что этот закон упрощает процедуру установления и изменения границ населённых пунктов. Говоря о поселениях, нардеп от этой фракции Виталий Безгин пояснил, что де-факто они уже существуют во многих общинах.

«Преимущественно, это бывшие дачные кооперативы, а также временные мобильные городки, где живут вынужденно перемещённые лица. Из-за войны таких поселений будет становиться больше, и их нужно интегрировать в жизнь общины», – рассказал он.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада Украины на заседании 28 июня 2023 года приняла закон, которым внесла ряд изменений в законы, связанные с прохождением воинской службы во время действия военного положения (законопроект №9342).

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