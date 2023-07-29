521-й день войны: ВСУ продвинулись на 12 километров на Бердянском направлении

Украинские войска ведут контрнаступление минимум на трёх участках фронта и 28 июля продвинулись в районе Бахмута Донецкой области, а также на 10-12 км от основной линии обороны РФ на Бердянском направлении.

Об этом в оперативном анализе 28 июля написал американский Институт исследования войны (ISW).

Опираясь на данные российских военкоров, аналитики пишут, что Силы обороны атакуют в районе Курдюмовки и Андреевки в Донецкой области, а также продолжают продвигаться вдоль границы Донецкой и Запорожской областей в районе Старомайорска и Урожайного.

«Командир российского батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что украинские войска могут наносить удары по всей глубине обороняющихся российских войск и что эти удары уничтожают российских командиров и нарушают российское командование и управление», – говорится в сообщении.

Накануне Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты 247 десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались вступать в бой под Старомайорском из-за больших российских потерь и успеха ВСУ.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 29 июля, «Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как сообщала Одесса News, 27 июля ВСУ освободили Старомайорское Донецкой области. До этого было известно об освобождении девяти населённых пунктов в Запорожской и Донецкой областях. За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

На главном фото Оперативного командования «Юг» боец 56-1 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Фото в тексте: Генштаб ВСУ, ОК «Юг»/Facebook

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