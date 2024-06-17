Скандал в Одессе: на бизнес-мероприятии спикер не захотел переходить на украинский

В Одессе в субботу, 15 июня, во время бизнес-мероприятия «Вечер нетворкинга» возник скандал из-за того, что спикер отказался говорить на украинском языке.

Соответствующее видео было распространено в сети.

Организатором события был Виталий Ступаенко, начавший мероприятие на русском языке. Затем один из спикеров Олег Филишин также начал выступать на русском, хотя презентация на экране была на украинском языке.

Одна из посетительниц — одесский блогер Юлия Карабаджаг — попросила его перейти на государственный язык. Однако спикер ответил, что ему удобнее разговаривать на русском языке.

«Мне так удобнее… Давайте без этого», – отметил спикер.

После этого другие посетители в зале начали аплодировать. Дальше девушка спросила, будет ли переводчик, ведь она не понимает русского языка.

«Я не понимаю москальский», — сказала она. На это спикер ответил, что «никого не держит и не заставляет слушать».

В конце концов девушку вывели из зала, ведь она «срывает мероприятие, на которое было сложно продать билеты».

“Я знала, куда иду и ожидала, что будет именно так. Потому я встала и сказала, что так дальше не может продолжаться. Меня вывели, я, по сути, ничего не изменила, но на самом деле это не конец”, — прокомментировала конфликт Юлия.

На инцидент отреагировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

«Пригласив на мероприятие людей, требовавших обеспечить их право на информацию на государственном языке, инициаторы «бизнес-мероприятия», имея иноязычных спикеров, нарушили сразу несколько статей языкового закона и Уголовного кодекса», — написал он в Facebook.

Языковой омбудсмен указал, что травить за язык и выгонять c публичного события – это и предмет внимания правоохранительных органов.

«Реакция будет жёсткой. Нарушители будут наказаны. Никому не разрешены такие грубые злоупотребления в отношении граждан Украины», — подчеркнул Кремень, выразив надежду и на реакцию местных властей, которые в случае таких нарушений обязаны реагировать должным образом.

Впоследствии организатор «Вечера нетворкинга» Виталий Ступаенко обнародовал видео с извинением.

“Вчера на ивенте произошла конфликтная ситуация, которая касалась языкового вопроса. Я хочу извиниться за то, что мы не доработали, хочу сказать, что это я, как организатор, должен отвечать за такие вопросы и полностью несу ответственность. Извиняюсь перед всеми людьми, кого это задело, и перед Юлей, с которой у нас произошло недоразумение. Мы адекватные украинцы, мы за Украину. Гарантирую, что в будущем инвенты будут только на украинском языке”, — отметил Ступаенко.

Одесса News информировала, что Уполномоченный по защите языка Тарас Креминь считает нужным расширить в одесском регионе сеть программ по изучению государственного языка.

Фото: Скриншот с видео/headlines/Telegram

Видео: Дмитрий Бородовой