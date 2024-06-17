Руководитель Одесской киностудии: «Оснований для закрытия нет»

Никаких оснований для закрытия Одесской киностудии нет. Несмотря на заявление Государственной аудиторной службы, у предприятия нет арестованных активов, судебных исков и долгов, поэтому слухи об убыточности предприятия являются чепухой.

Об этом в эфире «Радио Культура» рассказал глава правления Одесской киностудии Андрей Осипов.

По его словам, в документе от Госаудитслужбы нет утверждений, что студия убыточна и рискует прекратить существование, а пресс-релиз, опубликованный на сайте Южного Офиса Госаудитслужбы является перекрученным, манипулятивным и «ввёл в заблуждение целую страну».

«В этом случае нужно было дать громкий заголовок, что нашли нарушения на 400 миллионов, но если читать дальше, то никаких нарушений на 400 миллионов нет, просто всё объединили и получилась такая цифра», – отметил председатель правления киностудии.

Осипов заявил, что удивляется, как государственный орган может писать то, чему нет официального подтверждения, ведь о сумме в 400 миллионов речь не идёт ни в одном из документов.

«В результате аудиторской проверки выявили два вопроса, которые вынесли на ревизию. Они составляют около одного миллиона гривен. И после ревизии было указано, что на момент завершения ревизии все нарушения были самостоятельно устранены предприятием, других нарушений нет. Вот мы можем говорить об одном миллионе, который проверяла ревизия. Всё остальное – это описательная часть», – подчеркнул представитель киностудии.

По мнению Осипова, результаты аудита вообще никто не должен распространять.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения киностудия не прекратила работать и успела выпустить три фильма. Сейчас продолжаются съёмки фильма об Александре Довженко к 130-летию писателя, а на днях состоится конкурсный набор на создание сериала о деятельности Юрия Яновского и Исаака Бабеля.

«Мы – одни из лидеров кинопроизводства, у нас нет задолженности в зарплатах, перед контрагентами, у нас работает музей, YouTube-канал – один из крупнейших в Украине, приносящий достаточно значительный доход, эффективная хозяйственная деятельность – и аудиторы об этом знают», – подытожил Осипов.

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