В Одессе умер старейшина Одесской киностудии Геннадий Тарасуль

8 февраля на 88-м году жизни ушёл в вечность Геннадий Львович Тарасуль — один из старейшин Одесской киностудии, член Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины.

Геннадий Львович родился в Одессе 20 января 1935 года. Окончил Одесский политехнический институт в 1959 году.

Всю свою жизнь Геннадий Тарасуль посвятил Одессе и Одесской киностудии.

Сценарист и режиссер, писатель, продюсер и актёр Геннадий Львович Тарасуль навсегда останется в памяти коллег и всех одесситов.

Прощание с известным кинематографистом состоится 10 февраля в 14:00 на центральной аллее Еврейского кладбища.

Светлая память талантливому одесситу.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod