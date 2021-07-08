Телефон ценою в жизнь: девушка из Арциза провалилась в яму, пытаясь вытащить мобилку

Полицейские расследуют обстоятельства гибели 16-летней жительницы Арциза Болградского района Одесской области, которую без признаков жизни обнаружили 7 июля в выгребной яме на дворе у дома.

По предварительной информации Нацполиции Украины в Одесской области, девушка провалилась в яму, когда пыталась достать случайно упавший туда мобильный телефон, но, задохнувшись парами канализационных газов, выбраться ей было не суждено.

Событие правоохранители квалифицировали по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай», а тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщала Одесса News, 1 июля в селе Казацкое Белгород-Днестровского района Одесской области малолетний ребёнок с отцом погибли, упав в колодец с мусором.

Фото: Отделение полиции №1 Болградского районного отдела полиции, ХУOdessa

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