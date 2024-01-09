В ночь на 9 января умер народный артист Украины Виталий Билоножко.

О его смерти интернет-изданию «ГОРДОН» сообщила жена артиста, украинская певица Светлана Билоножко.

По словам Светланы Билоножко, её муж скончался в больнице. У него остановилось сердце.

Информация о месте и времени прощания с артистом будет известна позже. Виталию Билоножко было 70 лет.

Виталий Билоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Буринского района Сумской области. Окончил Сумское музучилище, Киевскую национальную консерваторию. Работал солистом Киевского театра эстрады на Подоле, а затем – солистом Гостелерадио.

Артист выступал дуэтом вместе с супругой Светланой Билоножко. В декабре 1995 года ему присвоили звание народного артиста Украины.

В 1999 году вместе с супругой основал Международный фестиваль семейного творчества «Мелодия двух сердец». Параллельно Виталий Билоножко преподавал на кафедре эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусства.

Самые известные песни артиста – «Україно-мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була».

Одесса News информировала, что 8 октября 2023 года умерла украинская певица Нина Матвиенко.

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