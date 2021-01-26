211 новых коронавирусных больных зафиксировано в Одесской области, 11 умерших

За истекшие сутки в Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра МОЗ Украины, подтверждено 211 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе (96).

Общее количество заболевших — 80 431 (47 972 женщины и 32 459 мужчин).

В числе заболевших за сутки 10 детей, 31 медицинский работник.

Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 908 детей и 2 635 медработников.

Летальность составляет по региону 1 296 человек (+11 за сутки): Одесса — 653 (+7), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 49, Измаил — 65 (+2), Подольск — 9 (+1), Теплодар — 2, Черноморск — 43, Южный — 19, районы — Ананьевский — 7, Арцизский — 30, Балтский — 5, Березовский — 18, Б.Днестровский — 32 (+1), Беляевский — 46, Болградский — 37, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 31, Килийский — 20, Кодымский — 15, Лиманский — 36, Любашевский — 5, Николаевский — 7, Овидиопольский — 23, Окнянский — 6, Подольский — 32, Ренийский — 7, Раздельнянский — 20, Савранский — 6, Саратский — 23, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 10, Ширяевский — 8.

Выздоровели на сегодняшнее утро 69 612 пациентов.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 26 января:

Одесса — 35 915 (дети — 1 593, медработники — 929)

— 35 915 (дети — 1 593, медработники — 929) Балта — 729 (дети — 13, медработники — 61)

г.Белгород-Днестровский — 1 244 (дети — 39, медработники — 68)

Измаил — 4 644 (дети — 147, медработники — 144)

— 4 644 (дети — 147, медработники — 144) Подольск — 605 (дети — 35, медработники — 43)

Теплодар — 351 (дети — 17, медработники — 13)

Черноморск — 3 946 (дети — 313, медработники — 48)

— 3 946 (дети — 313, медработники — 48) Южный — 1 873 (дети — 92, медработники — 25)

Ананьевский район — 365 (дети — 21, медработники — 19)

Арцизский — 1 354 (дети — 52, медработники — 55)

Балтский — 426 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 363 (дети — 104, медработники — 65)

Б.-Днестровский — 643 (дети — 26, медработники — 30)

Беляевский — 3 113 (дети — 194, медработники — 202)

Болградский — 2 531 (дети — 139, медработники — 101)

В.Михайловский — 497 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 391 (дети — 16, медработники — 14)

Ивановский — 815 (дети — 46, медработники — 52)

Измаильский — 1 721 (дети — 119, медработники — 50)

Килийский — 1 357 (дети — 59, медработники — 71)

Кодымский — 470 (дети — 21, медработники — 16)

Лиманский — 3 406 (дети — 196, медработники — 130)

Любашевский — 658 (дети — 29, медработники — 6)

Николаевский — 460 (дети — 42, медработники — 20)

Овидиопольский — 3 349 (дети — 195, медработники — 79)

Окнянский — 555 (дети — 14, медработники — 12)

Подольский — 1 867 (дети — 110, медработники — 96)

Раздельнянский — 1 170 (дети — 39, медработники — 60)

Ренийский — 850 (дети — 38, медработники — 60)

Савранский — 590 (дети — 16, медработники — 10)

Саратский — 903 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 845 (дети — 49, медработники — 39)

Татарбунарский — 995 (дети — 41, медработники — 48)

Ширяевский – 430 (дети — 2, медработники – 16).

Количество ИФА-тестов – 140 027 (за последние сутки 442), ПЦР-тестов – 358 385 (+279).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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