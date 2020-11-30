В воскресенье коронавирусный диагноз поставили 818 жителям Одесской области

На утро 30 ноября в Одесской области зафиксировано 818 новых случаев заболевания коронавирусом.
По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, всего в области 44 949 больных, обратившихся к врачам.
Согласно статданным, в Одесской области за сутки умерли 12 человек от COVID-19, а с начала пандемии — 579.
Отмечено, что в Одесской области всего выздоровело 9 113 пациентов, за последние сутки — 66.
Продолжают болеть — 35 257 пациентов.
Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 30 ноября зарегистрировали 9 946 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 114 — летальных.