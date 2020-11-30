В воскресенье коронавирусный диагноз поставили 818 жителям Одесской области

На утро 30 ноября в Одесской области зафиксировано 818 новых случаев заболевания коронавирусом.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, всего в области 44 949 больных, обратившихся к врачам.

Согласно статданным, в Одесской области за сутки умерли 12 человек от COVID-19, а с начала пандемии — 579.

Отмечено, что в Одесской области всего выздоровело 9 113 пациентов, за последние сутки — 66.

Продолжают болеть — 35 257 пациентов.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 30 ноября зарегистрировали 9 946 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 114 — летальных.