США на первом месте по количеству случаев COVID-19, Украина — на 17-м

В мире по состоянию на утро 30 ноября зафиксировано более 63 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более 43,5 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Согласно этим данным, в мире на 10 утра 30 ноября обнаружены 63 113 504 случая COVID-19, в частности 1 465 736 — летальный, выздоровели 43 574 504 человека.

Наибольшее количество заболеваний за прошедшие сутки пришлось на Мексику, Бельгию и Пакистан.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (13 750 608), Индия (9 432 075), Бразилия (6 314 740), Россия (2 295 664), Франция (2 218 483).

Коронавирус зафиксировали в 218 странах и территориях.

Украина занимает 17 место в общей статистике.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 30 ноября зарегистрировали 9 946 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе у 570 детей и 360 медработников. Умерли 114 человек.