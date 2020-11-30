Труханов озабочен эпидситуацией в Одессе, волонтёры тоже

Мэр Одессы Геннадий Труханов, озабоченный ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Одессе, ознакомился с ситуацией по увеличению коечного фонда в больницах Одессы.

Как сообщает официальный сайт города, мэр Одессы побывал в городской больнице №5 по ул. Троицкая, 37, где начался приём пациентов с подозрением на COVID-19.

Отмечается, что открывшееся здесь отделение рассчитано на 90 коек, в числе которых 8 реанимационных. Оно обеспечено необходимым медицинским оборудованием, проведено разграничение зон для разделения потоков пациентов.

Больница заключила договор с Национальной службой здоровья на оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19.

«В палатах размещаются от двух до четырёх пациентов. Палата интенсивной терапии сегодня стала отделением интенсивной терапии и реанимации на восемь коек с круглосуточным постом врача-анестезиолога», — рассказала директор городской больницы №5 Алла Прохорова.



К настоящему времени в отделении обеспечена работа 15 кислородных точек, ещё 25 будут подключены в ближайшее время.



«На данный момент подача кислорода будет обеспечиваться за счёт баллонов, а уже в ближайшее время будут установлены криоцилиндры на 175 литров каждый. Кроме того, ожидается получение пяти двухтонных криоцилиндров, что существенно уменьшит нагрузку. Один цилиндр на 175 литров заменяет 16 баллонов», — отметил Геннадий Труханов.



Также мэр подчеркнул, что в Одессе есть постоянный запас кислорода — порядка 300 баллонов.



В помещениях на Троицкой имеется компьютерный томограф, что обеспечит возможность проведения КТ одесситам с подозрением на COVID-19 за средства городского бюджета.

«Мы обеспечены диагностической аппаратурой. Более того, за средства городского бюджета мы полностью обеспечены питанием — как пациенты, так и сотрудники», — сообщила Алла Прохорова.



«Отделения горбольницы №5 на Лидерсовском бульваре будут обеспечивать лечение пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19. Также на Лидерсовском бульваре управлением капитального строительства Одесского горсовета будет проведён капитальный ремонт помещений детского отделения, что позволит развернуть ещё 120 коек по COVID-19», — говорится в сообщении.

Ведутся работы по разворачиванию дополнительных коек для пациентов с COVID-19 в городских больницах №1 и №8.

Не столь оптимистичны сообщения, поступающие из соцсетей от волонтёров, Так, в Facebook волонтёры сообщают, что в инфекционке не хватает кислорода, «хотя городские и областные власти кичатся успехами и достатком во всём. Пару раз в неделю нагло обманывают горожан со всех экранов и соцсетей. Они понимают – достанется Героям в белых халатах, а им всем – как с гуся вода. От этой несправедливости едет крыша, злость вперемешку с презрением зашкаливают».

«Открыли на Троицкой отделение с фанфарами, — пишет волонтёр Екатерина Ножевникова. — На 90 коек. Журналисты, мэр, департамент. Забыли правда рассказать, что врачей там не хватает, а кислорода в принципе то нет-15 точек. На следующее утро туда привезли концентраторы от области (30 штук), но доктора вынуждены подключать тех, кому хуже… — действуют по протоколу, оказывая помощь тем, кому нужнее». В то же время, по данным Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 16:00 29 ноября в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 20 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За воскресенье в Одессе зарегистрированы 386 случаев COVID-19., в т.ч. 18 у детей (7 мальчиков и 11 девочек).

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 10 714 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 8 558 одесситов.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области на 30 ноября зарегистрировано 818 новых случаев заболевания, в том числе 12 — летальных.

Фото: «Одесса»