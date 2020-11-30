Труханов озабочен эпидситуацией в Одессе, волонтёры тоже

Мэр Одессы Геннадий Труханов, озабоченный ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Одессе, ознакомился с ситуацией по увеличению коечного фонда в больницах Одессы.
Как сообщает официальный сайт города, мэр Одессы побывал в городской больнице №5 по ул. Троицкая, 37, где начался приём пациентов с подозрением на COVID-19.
Отмечается, что открывшееся здесь отделение рассчитано на 90 коек, в числе которых 8 реанимационных. Оно обеспечено необходимым медицинским оборудованием, проведено разграничение зон для разделения потоков пациентов.
Больница заключила договор с Национальной службой здоровья на оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19.
«В палатах размещаются от двух до четырёх пациентов. Палата интенсивной терапии сегодня стала отделением интенсивной терапии и реанимации на восемь коек с круглосуточным постом врача-анестезиолога», — рассказала директор городской больницы №5 Алла Прохорова.
К настоящему времени в отделении обеспечена работа 15 кислородных точек, ещё 25 будут подключены в ближайшее время.
«На данный момент подача кислорода будет обеспечиваться за счёт баллонов, а уже в ближайшее время будут установлены криоцилиндры на 175 литров каждый. Кроме того, ожидается получение пяти двухтонных криоцилиндров, что существенно уменьшит нагрузку. Один цилиндр на 175 литров заменяет 16 баллонов», — отметил Геннадий Труханов.
Также мэр подчеркнул, что в Одессе есть постоянный запас кислорода — порядка 300 баллонов.
В помещениях на Троицкой имеется компьютерный томограф, что обеспечит возможность проведения КТ одесситам с подозрением на COVID-19 за средства городского бюджета.
«Мы обеспечены диагностической аппаратурой. Более того, за средства городского бюджета мы полностью обеспечены питанием — как пациенты, так и сотрудники», — сообщила Алла Прохорова.
«Отделения горбольницы №5 на Лидерсовском бульваре будут обеспечивать лечение пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19. Также на Лидерсовском бульваре управлением капитального строительства Одесского горсовета будет проведён капитальный ремонт помещений детского отделения, что позволит развернуть ещё 120 коек по COVID-19», — говорится в сообщении.
Ведутся работы по разворачиванию дополнительных коек для пациентов с COVID-19 в городских больницах №1 и №8.
Не столь оптимистичны сообщения, поступающие из соцсетей от волонтёров, Так, в Facebook волонтёры сообщают, что в инфекционке не хватает кислорода, «хотя городские и областные власти кичатся успехами и достатком во всём. Пару раз в неделю нагло обманывают горожан со всех экранов и соцсетей. Они понимают – достанется Героям в белых халатах, а им всем – как с гуся вода. От этой несправедливости едет крыша, злость вперемешку с презрением зашкаливают».
За воскресенье в Одессе зарегистрированы 386 случаев COVID-19., в т.ч. 18 у детей (7 мальчиков и 11 девочек).
К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 10 714 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 8 558 одесситов.
Как сообщала Одесса News, в Одесской области на 30 ноября зарегистрировано 818 новых случаев заболевания, в том числе 12 — летальных.
Фото: «Одесса»