Жизнь продолжается: на прошедшей неделе в Одессе родились 135 младенцев

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 135 малышей, в числе которых две пары близнецов.

По информации официального сайта «Одесса» горсовета, количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики – на свет появились 76 маленьких одесситов и 59 юных одесситок.



Отмечается, что наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 39 малышей.



Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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