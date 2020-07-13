ВОЗ заявила о новом антирекорде COVID-19 — более 230 тысяч случаев за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом антирекорде заражения коронавирусом — впервые с начала пандемии за сутки инфицированы свыше 230 тысяч человек.

Об этом информирует DW.

«Всемирная организация здравоохранения в воскресенье, 12 июля, сообщила о рекордном суточном количестве новых случаев заражения коронавирусом, подтверждённых в мире. По данным ВОЗ, за последние сутки было зафиксировано 230 370 новых случаев инфицирования», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это несколько больше, чем предыдущий антирекорд, о котором ВОЗ сообщила 10 июля. Тогда было подтверждено 228 102 случая.

На утро 13 июля в мире насчитывается 571 660 человек, жизни которых унёс COVID-19, сообщает Worldometer.

Всего насчитывается 13 041 695 заболевших COVID-19, из них выздоровели 7 588 092 человека.

В первую пятёрку стран с наибольшим количеством заболевших входят: США — 3 413 995, Бразилия — 1 866 176, Индия — 879 466, Россия — 727 162, Перу — 326 326.

Украина на сегодняшний день занимает 36-е место в мире по количеству заболевших.

По количеству умерших от коронавируса первая пятёрка стран составилась таким образом: США — 137 782, Бразилия — 72 151, Великобритания — 44 819, Мексика — 35 006, Италия — 34 954.

Как сообщала Одесса News, во Всемирной организации здравоохранения пришли к мнению, что зависимые от табака люди, которых в мире насчитывается около 1,3 млрд, более уязвимы к развитию тяжёлой формы болезни COVID-19.