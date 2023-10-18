Стало известно, чем болели одесситы на прошлой неделе

За прошедшую неделю 2114 одесситов заболели ОРВИ и гриппом, из которых 67,6% — дети.

Об этих и других заболеваниях, настигших одесситов на прошлой неделе сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне.

Также на прошлой неделе в Одессе зарегистрировано 167 случаев COVID-19.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе за прошедшую неделю снизилась на 15,9% и составила 69 случаев, из которых 61% — дети.

Подчёркивается, что в целом эпидситуация в Одессе стабильная и контролируемая.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года одному из медицинских учреждений Одессы передан автомобиль Volkswagen Touran от латвийских партнёров – фонда «Агендум» — для предоставления мобильной паллиативной медицинской помощи.

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