Прокуратура прояснила, почему наложен арест на имущество аэропорта «Одесса»

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество Международного аэропорта «Одесса» по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как объяснила САП, ВАКС «наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве по незаконному завладению имущественным комплексом стратегического объекта — КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода его деятельности».

Отмечается, что речь идёт о здании старого терминала и имуществе аэропорта в количестве 2488 единиц, корпоративных правах ООО «Одесса Аэропорт Девелопмент», а именно на 75% прав на ООО «Международный аэропорт «Одесса», а также помещения нового терминала общей площадью 26 700 кв.м.

Одесса News информировала, что 29 августа 2023 года НАБУ сообщило о подозрении в завладении имущественным комплексом КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности 5 лицам, среди которых бывший Одесский городской голова Алексей Костусев, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два известных в регионе бизнесмена.

Было установлено, что в 2011 году группа лиц разработала и реализовала преступную схему, в результате которой имущественный комплекс аэропорта перешёл из собственности территориальной громады в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли. В свою очередь лица, получившие контроль над аэропортом, годами присваивали доход от его деятельности.

Чтобы исключить возврат аэропорта в собственность города, всё его имущество было заставлено в банк для получения не погашаемого кредита. В результате таких действий местному бюджету были нанесены убытки на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых, а именно 118 млн грн, это стоимость аэропорта, а другая — незаконно присвоенная прибыль.

11 октября НАБУ объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева.

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