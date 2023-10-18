Пожарникам удалось спасти в Одессе погорельца, а в Подольске — нет

Спасатели Одессы и Подольска 17 октября выезжали на ликвидацию пожаров.

О подробностях этих выездов сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что в 19:26 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Киевском районе города Одессы, по улице Академика Вильямса. От ГСЧС привлекалось 14 единиц техники и 62 пожарных.

«В считанные минуты спасатели прибыли на место вызова и установили возгорание домашнего имущества в квартире на 12 этаже 16-ти этажного дома. Благодаря оперативным и слаженным действиям наших подразделений удалось не допустить распространения огня, в 19:53 пожар был локализован и в 19:59 полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Из-за значительной задымленности спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в звене газодымозащитной службы.

Во время тушения пожара с верхних этажей эвакуированы 25 жителей дома, в том числе 7 детей. В результате пожара пострадал хозяин квартиры 1989 года рождения, которого госпитализировали.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В Подольске также спасателям пришлось выезжать на ликвидацию пожара по улице Скифской. Здесь произошло возгорание домашнего имущества в жилом доме. Погибла хозяйка 1936 года рождения. Причина пожара и ущерб пока не установлены.

Одесса News информировала о пожаре 10 октября в селе Фонтанка-3, на улице Молодёжной.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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