Пожар в одесском колледже: 6 человек всё ещё в больнице

Шестеро из тридцати пострадавших на пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжают лечение в медучреждениях.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В больницах Одессы продолжают получать лечение шестеро пострадавших вследствие пожара на улице Троицкой. Департамент здравоохранения горсовета обеспечил контроль качества оказания медицинской помощи пострадавшим. Все пострадавшие обеспечены необходимыми диагностическими процедурами, в том числе рентгенографией, компьютерной томографией, УЗИ, ЭКГ, лабораторными исследованиями», — отмечается в сообщении.

В полном объёме пострадавшим предоставлены медикаменты и препараты крови при лечении в стационаре, привлечены к консультациям и участию в консилиумах ведущие профильные специалисты Одессы и региона.

По решению консилиума врачей, на основании медицинских показаний пятеро сотрудников ГСЧС для дальнейшего продолжения лечения были переведены в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

В горсовете уточнили, что «20 декабря двое из них с учётом улучшения здоровья выписаны домой под амбулаторное наблюдение. Кроме того, ещё трое пострадавших на пожаре продолжают лечение в стационарах, находящихся в структуре городского департамента здравоохранения».

Одесский городской голова Геннадий Труханов издал распоряжение о предоставлении материальной помощи в объёме более 3,5 миллиона гривен семьям погибших и пострадавших в результате пожара.

Сообщается также, что по состоянию на 19 декабря от представителей предприятий, коммерческих структур, частных лиц и сотрудников мэрии в целевой фонд Одесского городского совета поступило 859 583,20 гривен для оказания помощи пострадавшим от пожара.

Депутаты Одесского облсовета приняли обращение к руководству МВД и ГСЧС об освобождении от должности руководителя облуправления ГСЧС Виктора Федорчака, которого отстранили от обязанностей на период расследования причин и обстоятельств масштабного пожара в здании колледжа. Федорчака, по мнению депутатов, надо освободить от должности не по состоянию здоровья, к чему склоняются в ГСЧС, а по соответствующей статье, согласно результатам следствия и работы правительственной комиссии, которая сейчас работает в Одессе.

Как сообщала Одесса News, пожар в 6-этажном здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по ул.Троицкой, 25, возник 4 декабря в 10:12 на третьем этаже. Подразделениями ГСЧС спасено и эвакуировано 40 человек. Всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30.

Хотя тела всех извлечённых из-под руин колледжа тел погибших идентифицированы, следственное управление ГУ НП в Одесской области для полной уверенности заказало областному бюро судмедэкспертиз осуществить 11 генетических экспертиз в отношении тел жертв пожара. Эксперты планируют их завершить до конца декабря.

Фото: «Одесса»