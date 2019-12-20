Жители одесской Бугаевки получили современное медучреждение

19 декабря в Малиновском районе Одессы состоялось торжественное открытие после капитального ремонта медицинского учреждения на Бугаевской, 46.

Как сообщает официальный сайт города, здесь будут работать два структурных подразделения — педиатрическая амбулатория детской городской поликлиники №7, которая находилась здесь до ремонта, а также новая амбулатория семейной медицины Центра первичной медико-санитарной помощи №10.

Поздравить жителей Бугаевки с открытием амбулаторий приехал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

«Необходимость проведения ремонта и расширения площадей данного медучреждения назрела давно. Был проведён детальный анализ и выделены деньги из городского бюджета на ремонт. Кроме ремонта детского отделения, мы открыли в этом здании новую семейную амбулаторию. Теперь здесь могут обслуживать несколько поколений одесситов, что очень удобно для жителей микрорайона», — подчеркнул мэр Одессы.

За счет средств городского бюджета проведена реконструкция медицинского учреждения с достройкой дополнительных помещений на первом этаже двухэтажного жилого дома. Ремонтные работы были начаты в минувшем году, и сегодня жители Бугаевки получили современное медицинское учреждение с комфортными условиями для взрослых и детей.

Отмечается, что в амбулаториях на Бугаевской будут получать медпомощь около 30 тысяч взрослых одесситов и 8 тысяч детей. Здесь будут вести приём 8 семейных врачей и 8 педиатров, работать кабинеты массажа и физиотерапии для детей, смотровой кабинет для женщин и дневной стационар.

Для амбулаторий за средства горбюджета закуплены новая медицинская мебель и оборудование — современные электрокардиографы, глюкометры, офтальмоскопы, отоскопы, дерматоскопы, наборы семейных врачей, компьютерное оборудование и оргтехника.

При проведении ремонта полностью учтены потребности людей с инвалидностью, установлены пандусы, санузлы оборудованы специальными поручнями и расширенными дверьми. Проведено благоустройство территории возле медучреждения.

В районе обслуживания организовано оказание неотложной помощи пациентам на дому муниципальной службой неотложки.

Фото: «Одесса»