В одесском парке Победы установили «капитанский» мостик

19 декабря в одесском дендропарке Победы обновили мостик, соединяющий два пруда парка, главным украшением которого стала композиция, имитирующая нос корабля и капитанский мостик со штурвалом, корабельным компасом и морским колоколом.

Как сообщает официальный сайт города, капитальный ремонт мостика проведён в рамках продолжения комплексного благоустройства дендропарка Победы, которое ведётся с 2015 года.

Поздравляя гостей праздника с Днем Святого Николая, Одесский городской голова Геннадий Труханов на открытии обновлённого перехода пожелал благополучия и любви каждой одесской семье, а также исполнения желаний.

«Очень символично, что открытие моста состоялось именно в День Святого Николая, к которому мы обращаемся с нашими молитвами и пожеланиями. Одно из желаний одесситов — жить в красивом городе, гулять в благоустроенных парках. И я рад, что нам постепенно удаётся исполнять эти пожелания. Сегодня парк Победы — одно из любимых мест отдыха одесситов и гостей нашего города», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Кстати. За четыре года парк Победы преобразился: обустроены пешеходные дорожки, установлены уличная мебель и урны, работают детские и спортивная площадки, восстановлено освещение, появились новые клумбы, высаживаются деревья. Также впервые за многие годы очищены от мусора и ила все четыре пруда парка. В рамках проекта Общественного бюджета-2017 «Сказочный пруд» на самом большом пруду установлена светодиодная подсветка. Ещё одним местом притяжения стал восстановленный фонтан.

Фото: «Одесса»