В Одессе продолжается создание Мемориала погибшим защитникам Украины в сквере Героев Небесной Сотни (проспект Шевченко, 4).

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, выполнено уже около 75% всех запланированных работ. Проведён демонтаж старого покрытия, устроены основания клумб и Мемориала в виде гранитного стилобата с высаженными в нём деревьями.

Отмечается, что также проведены необходимые инженерные коммуникации, установлены опоры освещения с фонарями, смонтированы системы видеонаблюдения и Wi-Fi.

Продолжается облицовка гранитом Мемориала воинам Одессы и области.

На территории сквера устроено 15 клумб, заполненных чернозёмом, ещё 5 клумб – в стадии выполнения. Продолжается благоустройство территории гранитной плиткой.

«Работы в полном объёме планируется завершить в 2023 году», — говорится в сообщении.

Фото и видео: «Одесса»



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